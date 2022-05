Bruno Fernandes e Lindelof lançam campanha solidária para apoiar ucranianos

O português Bruno Fernandes e o sueco Victor Lindelof, ambos do Manchester United, lançaram uma campanha de recolha de fundos com a UNICEF para ajudar ucranianos.

A campanha abriu esta quinta-feira e pode ser consultada aqui. Os jogadores estão a leiloar várias experiências, como uma oportunidade de ganhar bilhetes para jogos da seleção de Portugal, Suécia ou para encontros do United, bem como uma visita ao centro de treinos dos "red devils".

Os participantes também podem conseguir uma camisola assinada pelos próprios jogadores, ou por Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, entre outros.

"O Victor e eu começámos por falar da situação da Ucrânia e de que forma poderíamos ajudar. Depois de falarmos com a UNICEF chegámos à conclusão que que a ação com mais impacto passaria por ajudar a UNICEF nos seus apelos por ajuda", disse o português.



Face à guerra na Ucrânia, que dura há 92 dias, Lindelof, lembrando esta iniciativa, destaca a cooperação e solidariedade do mundo do futebol. "É incrível que toda a família do futebol se tenha reunido à volta desta causa".