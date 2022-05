Roma conquista Liga Conferência no quinto troféu europeu de Mourinho

A Roma vence o Feyenoord, por 1-0, e conquista a primeira Liga Conferência da história da UEFA.

O único golo em Tirana, na Albânia, foi apontado por Nicolo Zaniolo, ainda na primeira parte.

No segundo tempo, Rui Patrício esteve em destaque com várias intervenções decisivas, que mantiveram a baliza romana a zero. Sérgio Oliveira também jogou.

Dando voz à frase “As finais não se jogam, ganham-se”, o técnico José Mourinho conquista o seu primeiro troféu pela Roma, o quinto europeu, na sua quinta final que disputa depois de Sevilha, Gelsenkirchen, Madrid e Solna.

Em 2003, José Mourinho conquistou o primeiro troféu internacional pelo FC Porto, em Sevilha, a Taça UEFA, atual Liga Europa, batendo o Celtic na final. No ano seguinte venceu também pelos dragões a Liga dos Campeões, em Gelsenkirschen, derrotando o Mónaco. Em 2010, repetiu façanha na Champions ao serviço do Inter vencendo a final de Madrid frente ao Bayern. E em 2017, pelo Manchester United conquistou a Liga Europa, na final de Solna, na Suécia, frente ao Ajax.

São agora 26 os títulos na carreira de Mourinho.