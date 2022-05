Londres aprova venda do Chelsea ao consórcio do bilionário Todd Boehly

O Governo britânico deu “luz verde” à venda do clube inglês de futebol Chelsea, propriedade do russo Roman Abramovich, a um consórcio liderado pelo bilionário norte-americano Todd Boehly.

Abramovich é alvo de sanções ligadas à invasão da Ucrânia.

"O Governo emitiu uma licença que permite a venda do Chelsea", anunciou esta a ministra da Cultura, Média e Desporto britânica no Twitter.

"Dadas as sanções que aplicamos a quem esteja ligado a [presidente russo, Vladimir] Putin e à sangrenta invasão da Ucrânia, o futuro a longo prazo do clube só pode ser garantido com um novo proprietário", acrescentou Nadine Dorries.

"Estamos seguros de que o resultado da venda não beneficiará Roman Abramovich ou outros indivíduos sancionados."

A ministra agradeceu "a todos, especialmente aos dirigentes que trabalharam incansavelmente para manter o clube a jogar e viabilizar essa venda, protegendo os adeptos e a comunidade futebolística em geral".