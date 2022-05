Ibrahimovic com carreira em risco após operação

O sueco Zlatan Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo e vai parar entre 7 a 8 meses.

Aos 40 anos de idade, esta artroscopia de reconstrução e reparação poderá levar a um final de carreira fora dos relvados para o avançado do campeão italiano.

“O Milan anuncia que hoje Zlatan Ibrahimovic foi operado ao joelho esquerdo pelo médico Bertrand Sonnery-Cottet na presença do responsável médico do clube, Stefano Mazzoni, no Hospital Jean Mermoz, em Lyon, França. A artroscopia estava há muito planeada para resolver definitivamente a instabilidade da articulação através da reconstrução do ligamento cruzado anterior, com reforço lateral e reparação meniscal. A operação correu bem e o prognóstico [de paragem] é estimado em 7 a 8 meses”, escreve o clube.

Ibrahimovic ainda não se pronunciou oficialmente sobre o futuro após a operação.