Abel Ferreira e Paulo Sousa vencem na Taça Libertadores

O Palmeiras, de Abel Ferreira, o Flamengo, de Paulo Sousa, e o Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, venceram na última jornada da fase de grupos da Taça Libertadores, durante madrugada desta quarta-feira.

Um "hat-trick" de Gustavo Scarpa e um golo de Rony permitiram ao Palmeiras golear, em casa, o Deportivo Táchira, por 4-1. Jean Gutiérrez marcou o golo de honra da equipa venezuelana.

O Flamengo derrotou o Sporting Cristal, do Peru, por 2-1, também em casa. Mauricio Isla, aos 30 minutos, e Pedro, aos 74, adiantaram a equipa de Paulo Sousa. Christofer Gonzáles reduziu ao minuto 85.

O Talleres Córdoba foi ao Chile bater o Universidad Católica, por 0-1, com um golo de Matías Esquivel.

Os três treinadores portugueses já estavam apurados para os oitavos de final da Libertadores. O Palmeiras faz o pleno de vitórias no grupo A, com 18 pontos, enquanto o Flamengo vence o grupo H com cinco vitórias e um empate, 16 pontos ao todo. Logo atrás fica o Talleres, com 11 pontos.