Seri custou 30 milhões ao Fulham e sai a custo zero

Jean-Michael Seri é um dos jogadores que estará livre no mercado de transferências para assinar por um novo clube. O Fulham já comunicou que não vai renovar o contrato do médio-defensivo, que em 2018 custou 30 milhões de euros.

Internacional pela Costa do Marfim, Seri foi utilizado em 34 jogos esta época, por Marco Silva. O jogador, de 30 anos, marcou um golo e fez seis assistências na campanha do título no Championship. Apesar da boa taxa de utilização, o jogador não vai seguir com o Fulham para a Premier League.

Antigo médio do Porto B e do Paços de Ferreira, Seri transferiu-se do Nice para o Fuham em 2018/19. Após a descida do clube inglês ao Championship, na temporada seguinte, o médio foi cedido ao Galatasaray. Antes de regressar ao Fulham ainda passou, também por empréstimo, pelo Bordéus.

Além de Seri, o Fulham anunciou o fim de contrato com o guarda-redes espanhol Fabri, com o defesa Cyrus Christie, internacional pela República da Irlanda, com Alfie Mawson, central inglês, com o internacional jamaicano Michael Hector, bem como com vários jovens da formação.