Quénia e Zimbabué excluídos da Taça das Nações Africanas

Quénia e Zimbabué foram excluídos da fase de qualificação da Taça das Nações Africanas (CAN) e, por consequência, não estarão na fase final da competição em 2023, na Costa do Marfim.

A Confederação Africana de Futebol emitiu comunicado, esta terça-feira, explicando que as duas federações continuam suspensas pela FIFA, devido "interferência política", e não conseguiram resolver a situação.

As duas seleções forma incluídas no sorteio de apuramento para a CAN, em abril de 2022, mas com a condição de a suspensão ser levantada, duas semanas antes dos primeiros jogos da fase de qualificação, a 1 de junho.

Como tal não sucedeu, Quénia e Zimbabué não vão participar na competição. Serão atribuídas derrotas em todos os jogos em que iriam participar e os grupos em que estavam integradas vão ter apenas três equipas.

Assim, o Grupo C, em que estava incluído o Quénia, irá contar com Burundi, Camarões e Namíbia. O Grupo K, onde estava o Zimbabué, contará com Marrocos, Libéria e África do Sul. Os dois primeiros classificados de cada grupo, na fase de qualificação, apuram-se diretamente para a fase final.