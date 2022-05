Premier League aprova venda do Chelsea. Falta o governo britânico e português

A direção da Premier League aprovou a venda do Chelsea ao grupo liderado por Todd Boehly, coproprietário da equipa de basebol dos Los Angeles Dodgers, por cerca de 4,25 mil milhões de libras (4,9 mil milhões de euros).

Resta a aprovação o governo inglês, sendo que o valor será transferido para uma conta congelada, de maneira a que Roman Abramovich, o antigo dono e oligarca russo, não fique com as verbas, no âmbito das sanções aplicadas após a invasão à Ucrânia.

Há ainda a necessidade da aprovação do governo português, uma vez que Abramovich tem também nacionalidade lusa.

O ministro dos Negocios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, confirmou esta manhã os contactos com o governo britânico em relação à venda do clube londrino.

"Em relação ao Chelsea, naturalmente que há aqui um ponto absolutamente fundamental: Portugal aplica as sanções que foram decretadas pela União Europeia. Nós fazemo-lo de forma rigorosa, fazemo-lo sem exceções, e é assim que nós aplicamos as sanções, é assim que nós vamos continuar a aplicar as sanções", afirmou.