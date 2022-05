Niko Kovac é o novo treinador do Wolfsburgo. O clube anunciou a contratação do técnico, de 50 anos, até 2025. Kovac regressa à Bundesliga, depois de duas épocas no Mónaco, a última interrompida a meio.

Antigo selecionador da Croácia, foi campeão alemão, pelo Bayern Munique, em 2018/19. Saiu na temporada seguinte, ano em que o clube acabou por renovar o título da Bundesliga e venceu a Liga dos Campeões.

Na Bundesliga, onde Niko Kovac fez quase toda a sua carreira como jogador, destacou-se, inicialmente, como técnico do Eintracht Frankfurt, clube pelo qual conquistou uma Taça da Alemanha.

O Wolfsburgo terminou o campeonato no 12.º lugar e teve dois treinadores: Mark van Bommelm e Florian Kohfeldt.