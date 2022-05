Mourinho e a final da Liga Conferência. "Não acredito em poções mágicas, o trabalho está feito"

José Mourinho, treinador da Roma, "não acredita em poções mágicas". O português acredita que o trabalho está feito e resta aproveitar a final da Liga Conferência, contra o Feyenoord.

"Não acredito em poções mágicas, nem momentos mágicos quando se chega a uma final depois de mais de 300 dias de trabalho. O trabalho está feito, é um momento da equipa. O momento é nosso, da equipa, do staff, dos treinadores. É um momento de todos para aproveitar", disse, em conferência de imprensa.

O técnico, que venceu duas Ligas dos Campeões, com o FC Porto e o Inter de Milão, e duas Liga Europa, com o Porto e Manchester United, espera vencer a Liga Conferência, quase 20 anos depois do primeiro troféu europeu.

"Vencer o primeiro troféu pode ser uma questão de estar no sítio certo à hora certa. Vencer o segundo é mais difícil, o terceiro ainda mais. É uma coisa ter sucesso durante um período, é diferente ter sucesso durante toda a carreira", atira.

Mourinho, de 59 anos, conta com 25 títulos conquistados ao longo da carreira e espera amanhã vencer o 26.º, o primeiro na Roma.

"Já garantimos a presença na Liga Europa, mas isso é algo normal para a Roma. Na final podemos fazer história e é isso que estamos aqui para fazer. Vamos ter de fazer tudo ao nosso alcance para o conseguir", diz.



A final será disputada em Tirana, na Albânia, um recinto elogiado pelo treinador português.

"O relvado é bom, o estádio é muito bonito. É óbvio que se pode criticar a UEFA porque o estádio não leva 50 ou 60 mil pessoas, mas não podemos criticar a UEFA por levar o futebol a todo o lado e a países emergentes, estou feliz por jogar esta final albanesa, se é que o podemos dizer assim", termina.

A Roma joga frente ao Feyenoord a primeira final da Liga Conferência, a nova prova europeia. O jogo arranca às 20h00.