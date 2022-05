Médio do Vitória de Guimarães integra estágio da seleção italiana

O médio Ibrahima Bamba, ligado ao Vitória de Guimarães é um dos 53 jogadores que integra um estágio da seleção de Itália, atual campeã da Europa, em curso até quinta-feira.

O clube vimaranense anunciou que o jogador de 20 anos vai cumprir dois treinos de observação a partir de quarta-feira, sob a orientação do selecionador Roberto Mancini e da restante equipa técnica no centro de treinos de Coverciano, pertencente à Federação Italiana de Futebol, em Florença.

Natural de Vercelli, na região alpina de Piemonte, no noroeste do país, o futebolista de nacionalidades italiana e costa-marfinense jogou nos escalões de formação do Pro Vercelli até rumar ao Vitória de Guimarães na época 2020/21.

Depois de, na primeira temporada em Portugal, ter cumprido sete jogos pela equipa sub-23 e 16 pela equipa B, da Liga 3, Ibrahima Bamba estreou-se no principal campeonato luso na segunda época, a 27 de fevereiro de 2022, na derrota frente ao Benfica (3-0), tendo disputado outros seis jogos na mais recente edição da I Liga.