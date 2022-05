Marcelino Toral despede-se do Athletic de Bilbau

Marcelino Toral despede-se, emocionado, do Athletic de Bilbau, mas conclui que "chegou o momento de encerrar uma história bonita". O técnico, de 56 anos, cumpriu duas épocas no clube e venceu uma Supertaça.

"Sentimos orgulho por ter tido o privilégio de ter treinado o Athletic. Este foi o melhor grupo com que trabalhei em toda a minha carreira. Isto não é um adeus. Estareis sempre no meu coração", diz o treinador, numa mensagem final aos adeptos.

O Athletic Bilbau terminou a época no 8.º lugar da liga espanhola, chegou às meias-finais da Taça do Rei e à final da Supertaça. Aguarda-se pelo anúncio do novo técnico do clube.