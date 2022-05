Liverpool perdeu o título, mas Klopp é eleito o treinador do ano

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, foi eleito o técnico do ano da Premier League.



Apesar de ter perdido o título para o Manchester City, de Pep Guardiola, o técnico alemão venceu a votação.

O Liverpool chegou a estar a 14 pontos do Manchester City em janeiro, mas com 16 vitórias e dois empates nas últimas 18 jornadas, o Liverpool terminou o campeonato com 92 pontos.

Jurgen Klopp vence o prémio pela segunda vez, depois de o ter conquistado em 2019/20, época em que o Liverpool foi campeão inglês.

O técnico de 54 anos venceu o galardão que junta prémios do público a um painel de especialistas. O Liverpool venceu a Taça de Inglaterra, a Taça da Liga, e poderá ainda vencer a Liga dos Campeões frente ao Real Madrid na final.

Thomas Frank, do Brentford, Pep Guardiola, do Manchester City, Eddie Howe, do Newcastle, e Patrick Vieira, do Crystal Palace, eram os outros treinadores nomeados para o prémio.