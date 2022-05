Internacional brasileiro Fred anuncia fim da carreira

O internacional brasileiro Fred anunciou o fim da carreira. O ponta de lança de 38 anos vai colocar um ponto final da carreira no dia 21 de julho, segundo anunciou o Fluminense.

O avançado está a contas como uma lesão e não deverá voltar aos relvados antes do fim do contrato.

Fred é uma lenda do Fluminense, onde jogou 11 temporadas em duas passagens diferentes, entre 2009 e 2015 e entre 2020 e 2022. No total, apontou 198 golos em 379 jogos feitos pelo clube do Rio de Janeiro.

O ponta de lança passou ainda pelo América Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Na Europa, jogou no Lyon entre 2005 e 2009, onde conquistou sete troféus.

Pela seleção brasileira, Fred apontou 18 golos em 40 internacionalizações. Esteve no Mundial 2006, na Alemanha, e no Mundial 2014, no Brasil.