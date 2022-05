Bayern Munique contrata lateral direito do Ajax

Nouassair Mazraoui é reforço do Bayern Munique até junho de 2026. O clube anuncia a contratação do lateral direito do Ajax, de 24 anos, a custo zero. Nascido nos Países Baixos, Mazraoui, de 24 anos, é internacional por Marrocos e representou sempre o Ajax, até ao momento.

Depois de conquistar três títulos de campeão nos Países Baixos, Mazraoui muda-se para Munique para vencer "os maiores troféus". "Estou muito entusiasmado. Tive um bom pressentimento, desde as primeiras conversas. O Bayern é campeão da Alemanha há 10 anos seguidos e é um dos candidatos a vencer a Liga dos Campeões na próxima época", diz o jogador, citado pelo clube na página oficial.

Esta temporada, Mazraoui foi utilizado em 35 jogos pelo Ajax, marcou cinco golos e fez quatro assistências.