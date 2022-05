Andy Carroll sem clube aos 33 anos

Andy Carroll foi dispensado do West Bromwich Albion e será um jogador livre no próximo mercado de transferências. O ponta de lança inglês, de 33 anos, não renova com o clube do Championship, depois de meia época em que marcou três golos, em 15 jogos.

Carroll está na fase descendente da sua carreira, também afetado por algumas lesões, mas posiciona-se como um alvo a custo zero na janela de verão.

O internacional inglês iniciou a época no Reading - oito jogos, dois golos -, também na segunda divisão inglesa, depois nas duas temporadas anteriores ter representado o Newcastle - 43 jogos, um golo.

Contratado pelo Liverpool ao Newcastle em 2010/11, por cerca de 40 milhões de euros, Carroll passou, ainda, por Preston North End e West Ham.

O WBA, 10.º classificado no Championship esta temporada, anunciou, ainda, as saídas do guarda-redes internacional por Inglaterra Sam Johnstone. Formado no Manchester United, Johnstone, de 29 anos, foi titular do West Bromwich Albion nas últimas quatro épocas, depois de dois anos no Aston Villa.