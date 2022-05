Treinador do AC Milan perdeu a medalha, mas tatuou título no braço

Stefano Pioli, treinador do AC Milan, tatuou na pele o símbolo de campeão italiano, depois de o ter conquistado na tarde de domingo, o primeiro do clube em 11 anos.

O técnico de 56 anos, a cumprir a terceira época no AC Milan, perdeu a medalha de campeão nas celebrações do campeonato e apelou a que a devolvessem.

No dia depois das celebrações, Pioli fez questão de tatuar o símbolo do campeonato italiano com o número 19, a quantidade de "scudettos" que o AC Milan tem na sua história.