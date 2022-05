Rui Vitória associado a interesse do Valencia

O Valencia está interessado na contratação de Rui Vitória, de acordo com notícia avançada em Espanha pela "Plaza Radio".

De acordo com a informação publicada esta segunda-feira, o clube já terá contactado os agentes do treinador português para saber das condições exigidas para assumir o comando do Valencia.

Rui Vitória, de 52 anos, está sem clube, depois de ter deixado o Spartak de Moscovo na temporada passada. Tricampeão nacional pelo Benfica, Vitória também já foi campeão na Arábia Saudita, pelo Al Nassr.

O Valencia foi 9.º classificado da liga espanhola e chegou à final da Taça do Rei, perdida para o Betis. José Bordalás, antigo treinador do Getafe, foi o técnico da equipa esta temporada.