Porozo deixa Boavista e reforça o Troyes

O Troyes anunciou a contratação do central Jackson Porozo, que deixa o Boavista, depois de duas épocas no clube português.

Segundo a imprensa, o negócio rende cerca de três milhões de euros aos cofres dos axadrezados.

Jackson Porozo, de 21 anos, começou a formação no Equador, no Manta, antes de se transferir para o Santos, do Brasil. Chegou ao Boavista em 2020 e somou um total de 40 jogos em duas temporadas.

O Troyes conta com vários jogadores no plantel que passaram pelo futebol português: Abdu Conté, ex-Moreirense, Erik Palmer-Brown, ex-Porto B, Mama Baldé, ex-Desportivo das Aves.