Pai de Rúben Dias abriu o lábio a Noel Gallagher nos festejos do título do Manchester City

O City esteve a perder com o Aston Villa por 2-0, em casa, e precisava de ganhar para não perder o título para o Liverpool. A reviravolta foi épica, com três golos apontados num espaço de cinco minutos, por Gundogan, que bisou, e Rodri.

Nos festejos do terceiro golo, que confirmou o título, Noel Gallagher chocou acidentalmente com o pai de Rúben Dias e teve mesmo de ser suturado.

"Quando o terceiro golo entra, estou aos saltos como um idiota, a passar o meu filho como se fosse o troféu da Premier League. Viro-me e o pai do Rúben Dias vem a correr e dá-me uma cabeçada sem querer. Fico no chão, cheio de sangue, não vi nada dos últimos minutos, fui levar pontos no lábio e fiquei com os dois olhos negros", recordou.

Rúben Dias, por lesão, falhou a partida. O City venceu 3-2 e confirmou o quarto título de campeão em cinco anos.