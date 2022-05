Mbappé ligou a Florentino Pérez a explicar por que se desligava do Real Madrid

Kylian Mbappé revela que telefonou ao presidente do Real Madrid a explicar a decisão de continuar no Paris Saint-Germain. A decisão foi tomada na semana passada e a direção do clube pediu segredo ao jogador.

Todavia, Mbappé abriu uma exceção relativamente a Florentino Pérez, porque havia negociações em curso com o Real. "Liguei ao Florentino Pérez. Tenho muito respeito por ele pelo Real. Eles queriam muito contar comingo e eu quis falar pessoalmente com ele. Entendo a desilusão do Real Madrid, mas, como francês, decidi continuar no meu país, no meu campeonato e neste clube", explica o jogador, em conferência de imprensa.

Há um ano, Mbappé manifestou o desejo de deixar Paris e já no decorrer desta temporada deu a entender que sairia a custo zero do Parque dos Princípes. No entanto, "o contexto agora é diferente", justifica.

"Eu quis sair no ano passado, é verdade, mas o contexto agora é diferente. O contexto desportivo e o contexto pessoal. Estava livre para decidir e optei por ficar no meu país. Sempre vivi aqui e deixar o meu país neste momento não seria escolha certa. Há aqui um motivo emocional", acrescenta.

Mbappé não deu peso aos argumentos financeiros que lhe foram apresentados e os valores da renovação do contrato também não foram comentados pelo proprietário do PSG, Nasser Al Khelaifi. A imprensa internacional fala de um prémio de assinatura de 300 milhões de euros, mais 100 milhões, por temporada, numa oferta total de 600 milhões deueros.

"Falámos pouco de dinheiro", responde Mbappé, às dúvidas sobre o valor do seu novo contrato. O jogador centra o seu discurso no projeto desportivo e sublinha que ainda tem "uns bons capítulos para escrever no clube".

Kylian Mbappé, de 23 anos, cumpriu a quinta época no Paris Saint-Germain, estava em final de contrato e renovou por mais três épocas. Esta temporada fez 46 jogos, marcou 39 golos e fez 21 assistências.