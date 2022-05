Manuel Neuer renova pelo Bayern Munique até 2024

O Bayern Munique anuncia a renovação de contrato com Manuel Neuer até junho de 2024. O guarda-redes, de 36 anos, prolonga a relação com o clube que já dura desde 2011.

"O Manuel Neuer é o melhor guarda-redes do mundo. Apresentar este nível de forma tão consistente ao longo de tanto tempo é fantástico. Estamos muito felizes por esta renovação de contrato. Manuel [Neuer] é uma figura história do Bayern", diz Oliver Kahn, diretor-executivo do clube e antigo guarda-redes.

Neuer, por seu lado, mostra-se agradecido por tudo o que o clube lhe tem proporcionado e prevê um futuro em que o Bayern continuar a "lutar por todos os títulos".

Desde 2011/12 em Munique, o antigo guarda-redes do Schalke 04 conquistou 10 títulos de campeão alemão pelo Bayern, duas Ligas dos Campeões, duas Supertaças europeias, cinco alemãs, seis Taças da Alemanha, uma Taça da Liga alemão e foi duas vezes campeão do mundo de clubes.