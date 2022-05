Edin Terzic passa de diretor desportivo a treinador do Dortmund

O Dortmund anunciou que Edin Terzic é o novo treinador da equipa, com contrato válido por três temporadas, até 2025.

Terzic, de 39 anos, era o diretor desportivo da equipa na temporada passada e depois da saída de Marco Rose, passa a ser o treinador principal.

Não será a primeira vez que Edin Terzic vai orientar a equipa que conta com o internacional português Raphael Guerreiro no plantel. Em 2020/21, o técnico orientou a equipa durante a maior parte da época após a saída de Lucien Favre.

Terzic começou a carreira precisamente no Dortmund, em 2010, como olheiro. Foi adjunto de Slaven Bilic no Besiktas e no West Ham, entre 2013 e 2018, antes de voltar ao Dortmund para as mesmas funções.