Aston Villa contrata Boubacar Kamara ao Marselha

Boubacar Kamara, médio francês de 22 anos que deu nas vistas no Marselha, é reforço, a custo zero, do Aston Villa. Kamara estava em fim de contrato com o Marselha e pouco tempo depois de confirmar a despedida ao clube onde se formou, o Villa anuncia a sua chegada a Birmingham.

Esta temporada, a quinta na equipa principal do Marselha, Kamara fez 48 jogos e marcou um golo. O médio-defensiv franco-senegalês poderá estrear-se pela seleção gaulesa em junho nos jogos da Liga das Nações, uma vez que faz parte da convocatória de Didier Desachamps.

O Aston Villa anuncia um contrato de cinco temporadas com Kamara.