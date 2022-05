Rafael Leão considerado melhor jogador do campeonato italiano

O futebolista internacional português Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Série A na época 2021/22, em que o AC Milan, a sua equipa, se sagrou campeã italiana 11 anos depois.

Em comunicado, a Liga informou da atribuição do troféu de melhor jogador, após o jogo da última jornada com o Sassuolo, ao avançado português, que fechou a época com 11 golos e 10 assistências.

Rafael Leão, de 22 anos, conquistou o seu primeiro título no futebol sénior na terceira temporada no emblema italiano, e terminou a época como melhor marcador dos milaneses, a par do francês Oliver Giroud.

Da parte da Liga, o dirigente Luigi De Siervo enalteceu as características de Leão, "um símbolo do AC Milan campeão" e um futebolista "imprevisível, na força atlética e velocidade, que o tornam um jogador de topo".

A Liga nomeou ainda Maignan (AC Milan) como melhor guarda-redes da época 2021/22, Stefano Pioli (AC Milan) o treinador e Brozovic (Inter) o melhor médio.