Manchester City é campeão inglês

Numa última jornada de loucos, o Manchester City segurou a vantagem na frente do campeonato inglês e renova o título da Premier League graças a uma reviravolta épica na segunda parte.

O Liverpool também ganhou (ao Wolverhampton) na última jornada, mas o triunfo não foi suficiente para o primeiro lugar.

Aos 70 minutos, a equipa de Pep Guardiola perdia 2-0 contra o Aston Villa (com tentos de Cash e Phillipe Coutinho) mas deu a volta ao marcador, em seis minutos, com golos de Gundogan, que saiu do banco para bisar, e Rodri.

Já os reds também começaram a perder, contra o Wolves (marcou Pedro Neto), mas também deu a volta ao marcador por Mané, Salah e Robertson.

Com estes dois resultados, o City (de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva) é campeão com 93 pontos, mais um que o Liverpool.

No final da partida, houve invasão de campo dos adeptos azuis do City.

Este é o oitavo título de campeão para o Manchester City, o segundo consecutivo, e o quarto do reinado de Guardiola.

Para além de quatro títulos da Premier League, Guardiola venceu pelos "citizens" quatro Taças da Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Supertaças.