Atlético Madrid segura terceiro lugar e Barcelona perde em casa

O Atlético Madrid derrotou a Real Sociedad, por 2-1, e garantiu o terceiro lugar no campeonato espanhol. Já o FC Barcelona perdeu em casa na despedida da temporada.

Os golos dos colchoneros foram apontados por Rodrigo de Paul e Koke. Pelos bascos descontou Guridi, nos descontos.

Já no Camp Nou, o FC Barcelona perdeu por 2-0 contra o Villarreal.

Os tentos do “submarino amarelo” foram apontados por Alfonso Pedraza e Moi Gómez.

O Sevilha venceu o Athletic Bilbau, por 1-0, com golo de Rafa Mir.

Com estes resultados, o Barça segura o segundo lugar na Liga, atrás do campeão Real Madrid. O Atlético Madrid fica no terceiro lugar à frente do Sevilha e o Villarral garante lugar na Liga Conferência.