Franceses garantem que Kylian Mbappé aceitou ficar no PSG

Kylian Mbappé aceitou ficar no Paris Saint-Germain, segundo avança o jornal francês "L'Équipe", este sábado, no seu site oficial.

De acordo com a publicação, o avançado internacional francês, de 23 anos, aceitou a proposta de renovação do PSG, por mais três temporadas, até ao final de junho de 2025, e só falta mesmo a assinatura.

Oficialmente, Mbappé termina contrato com o PSG no final desta época, pelo que pode assinar com qualquer novo clube a custo zero. O Real Madrid, grande pretendente do francês, conta beneficiar disso.

De acordo com a mãe de Mbappé, o avançado tem propostas dos dois clubes. Segundo a versão espanhola da televisão Eurosport, o PSG oferece 100 milhões de euros líquidos por época, mais 300 milhões de prémio de assinatura, além da cedência do grosso dos direitos de imagem.

De qualquer forma, o futuro de Mbappé deixará em breve de ser um mistério. Ainda segundo o "L'Équipe", o extremo dará a conhecer a sua decisão final no domingo, na estação televisiva francesa Téléfoot.

Kylian Mbappé rumou ao PSG no verão de 2018, proveniente do Mónaco, por empréstimo com obrigação de compra de 145 milhões de euros. Desde então, leva 168 golos e 87 assistências em 216 jogos. Esta temporada, o internacional francês soma 36 golos e 26 assistências em 45 jogos.