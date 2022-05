André Silva vence Taça da Alemanha

O RB Leipzig venceu o Friburgo, nas grandes penalidades, e conquistou a Taça da Alemanha.

No final do tempo regulamentar, as duas equipas estavam empatadas 1-1.

Os golos foram apontados por Max Eggestein, mas Christopher Nkunku empatou.

Nas grandes penalidades, o Leipzig foi mais forte com quatro marcados. Já o Friburgo falhou dois.

O internacional luso André Silva, do Leipzig, foi titular e saiu aos 61 minutos.

Agora, a 30 de julho, o RB Leipzig vai defrontar o Bayern Munique para a Supertaça da Alemanha.