Roma de Mourinho confirma qualificação para a Liga Europa

A Roma venceu em casa do Torino, por 3-0, e confirmou o acesso à Liga Europa na próxima temporada.

Ao intervalo, a equipa de José Mourinho já vencia por 2-0, com "bis" do inglês Tammy Abraham, aos 33 e 42 minutos de jogo.

O terceiro surgiu já mais perto do fim do encontro, de grande penalidade convertida por Pellegrini, que tinha assistido o primeiro do encontro.

Os internacionais portugueses Rui Patrício e Sérgio Oliveira foram titulares na Roma, sendo que o médio emprestado pelo FC Porto foi substituído na segunda parte por Cristante.

Com este resultado, a Roma confirma a presença na fase de grupos da Liga Europa na próxima época. A equipa de Mourinho está no 5º lugar e terminará nessa posição caso a Lazio não some qualquer ponto na última jornada, frente ao Hellas Verona.

De qualquer maneira, a Roma já não cai para o sétimo lugar. Fiorentina e Atalanta somarão, no máximo, 62 pontos e disputam a vaga do sétimo posto, de qualificação para a Conference League.

A época ainda não acabou para a Roma, que vai discutir a final da Liga Conferência com o Feyenoord na próxima quarta-feira.