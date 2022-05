Real Madrid e Bétis empatam no encerramento do campeonato

Real Madrid e Bétis empataram, sem golos, na última jornada da La Liga, no Santiago Bernabéu.

O jogo começou com as duas equipas a fazerem uma guarda de honra à outra. Real Madrid, campeão em título, começou por receber o Bétis, o vencedor da Taça do Rei.

A partida ficou ainda marcada pela despedida de Marcelo do Santiago Bernabéu. O lateral de 34 anos termina contrato e vai deixar o clube, 16 temporadas depois.

Com este resultado, o Real madrid termina o campeonato com 86 pontos, correspondentes a 26 vitórias, 8 empates e quatro derrotas.

Já o Bétis, que confirmou o quinto lugar do campeonato, vai jogar a Liga Europa na próxima época.

Os "merengues" vão ainda disputar a final da Liga dos Campeões contra o Liverpool no próximo dia 28 de maio.