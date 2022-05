PSG confirma adeus a Di María

O Paris Saint-Germain confirmou a saída de Ángel Di María, que poderá estar a caminho da Juventus.

O argentino de 34 anos termina contrato com os franceses e não vai renovar o vínculo. Di María faz a despedida no jogo deste sábado com o Metz, no Parque dos Príncipes.´

Di María esteve sete épocas no PSG, tendo conquistado 18 títulos nesses anos: 5 campeonatos, 5 taças, 4 supertaças e 4 taças da liga.

Em 294 partidas, totalizou 91 golos e 111 assistências pelo clube da capital francesa.

Antes, Di María passou pelo Manchester United, Real Madrid, Benfica e Rosario Central. A próxima passagem poderá ser a Juventus.