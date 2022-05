Marco Rose deixa comando técnico do Dortmund

O Borussia Dortmund, equipa na qual alinha o português Raphaël Guerreiro, e o treinador Marco Rose chegaram a acordo para rescisão do contrato, anunciou o clube da Liga alemã de futebol, em comunicado.

“Este não é um dia fácil para nós, porque a estima e o apreço são, e continuarão a ser, grandes. Depois de uma temporada, por diversos motivos, insatisfatória, constatámos que em muitas áreas não potenciámos todas as oportunidades”, disse Hans-Joachim Watzke, presidente do clube.

Marco Rose, que só esteve uma temporada à frente do Borussia Dortmund, afirmou que durante as conversas com responsáveis do clube sentiu que já não tinha a confiança de todos, acrescentando: “Por isso, decidimos de comum acordo pôr fim à colaboração”.

O Borussia Dortmund terminou a Liga alemã na segunda posição, a oito pontos do Bayern de Munique, que se sagrou campeão pela 10.ª época consecutiva.

Na Liga dos Campeões, o Dortmund perdeu com o Sporting e ficou no terceiro lugar, tendo ainda sido eliminado pelo Rangers na Liga Europa.