Hulk complica contas de Renato Paiva na Libertadores

Hulk foi a grande figura da partida, ao marcar dois golos. O antigo avançado do FC Porto marcou logo a abrir a partida e no início da segunda parte. Vargas respondeu para os equatorianos, mas Savio, já nos descontos, fez o 3-1 final.

O Atlético Mineiro confirma a passagem aos oitavos de final da competição, enquanto o Independiente deixa de depender de si para conseguir o apuramento.

A equipa do treinador português, que deixará o clube no final de maio para passar a liderar o León do México, tem de vencer o América de Minas Gerais na última jornada da fase de grupos e esperar que o Tolima perca com o Atlético Mineiro.