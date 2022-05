O Lille anunciou a saída, em fim de contrato, do médio Xeka, que tem sido associado a uma transferência para o Benfica.

O médio de 27 anos esteve as últimas seis temporadas ao serviço do Lille, onde teve um papel importante na conquista do título de campeão na época passada.

Em seis épocas, Xeka apontou nove golos em 144 jogos disputados pelo clube francês. Em Portugal, o médio representou o Sporting de Braga e ainda o Covilhã, cedido pelos minhotos.