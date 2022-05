Campeão em Angola, Alexandre Santos aponta ao recorde de pontos do Girabola

O treinador português Alexandre Santos foi campeão de Angola com o Petro de Luanda. Em declarações à Renascença, o técnico de 45 anos não esconde a felicidade depois da conquista do primeiro título da sua carreira.

"É um momento de grande felicidade. É o meu primeiro título como treinador e um título muito saboroso" diz Alexandre Santos que lembra a seca que o clube atravessou: "Um clube habituado a tantos títulos, não ganhar há 13 anos, é algo que empola ainda mais as festas e os festejos".

O Petro de Luanda é o maior vencedor do Girabola, com 16 troféus, mas não era campeão desde 2009.

Apesar de ter acabado com nove pontos de distância para o segundo classificado, Alexandre Santos não fala de uma conquista fácil.

"Nao há titulo de campeão fácil, tudo tem as suas dificuldades tudo tem os seus caminhos os seus percalços e felizmente nós tivemos uma época fantástica", afirma.

Derrota com rival levou a ponto de viragem

A equipa que perseguia o Petro, na classificação, era o Sagrada Esperança, último campeão. O português não considera que este adversário tenha baixado o nível, mas terá sido o Petro de Luanda a subir a qualidade.

"O Sagrada Esperança foi sempre muito forte ao longo do ano e só perto da reta final é que conseguimos tornar as coisas mas fáceis. Eles fizeram um campeonato ao nível do do ano passado, nós é que tivemos muito acima e fomos muito fortes e muito consistentes", aclara.

Face a esta disputa com o Sagrada Esperança, o treinador olha para a derrota contra os rivais, na primeira volta, como ponto de viragem que encaminhou o Petro para o título.

"O momento marcante foi quando perdemos a única vez no campeonato, em casa deles, em que passamos para segundo lugar. Esse momento foi marcante para percebermos que tínhamos de ser mais fortes. E conseguimos transformar-nos numa equipa muito forte muito consistente, muito equilibrada, muito ambiciosa e muito trabalhadora", diz.

Foco na taça e segurança de um "futuro incerto"



Alexandre Santos não quer relaxar. A três jogos de terminar o campeonato, o português coloca como objetivo o recorde de pontos do campeonato angolano. Neste momento, o Petro tem 68 pontos.



"O importante em termos de campeonato é fazermos o melhor registo de sempre no Girabola em termos pontuais. Recorde que revela bem aquilo que a equipa tem conseguido fazer", aponta.

Além da liga o treinador quer também vencer a Taça de Angola. O Petro está nos quartos de final e se vencer o Recreativo de Caála vai discutir a presença um lugar na final com o Sagrada Esperança.

Sobre o futuro, para além da presente época, Alexandre Santos lembra que o contrato foi renovado recentemente, mas que sabe como o futuro do futebol pode ser incerto.

"Há cerca de um mês foi anunciada a minha renovação por mais uma época. Não foi difícil chegar a acordo, gosto de estar aqui, mas a vida de treinador muda muito depressa", desabafa.