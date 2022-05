Bruno Varela. “Há uma grande possibilidade” de Neres reforçar o Benfica

O guarda-redes do Vitória Guimarães, Bruno Varela, considera que “há uma grande possibilidade” de David Neres vir reforçar o Benfica.

“Falo muito com o Neres. Tenho uma relação boa com ele e quando ouvi as notícias, perguntei. Ele não quis muito abrir o jogo. Há uma grande possibilidade de vir, tendo em conta o clube que é e tendo em conta que esteve na Ucrânia”, disse Bruno Varela no Canal 11.

O jogador do Vitória acrescenta: “Eu, como amigo, aconselhei-o. Ele perguntou-me e eu aconselhei-o e disse maravilhas”.

“Espero que venha porque acho que é alguém que pode acrescentar muito ao nosso campeonato. É um jogador de seleção, tem muitos jogos no Ajax, Liga dos Campeões, Liga Europa. Não vai ter dificuldades de adaptação", acredita Bruno Varela.

Neres é um extremo que está no Shakhtar Donetsk, depois de ter saído do Ajax, e tem sido apontado ao Benfica para a próxima temporada.