Amnistia Internacional pede a instituições portuguesas que tomem posição sobre os direitos humanos no Qatar

A Amnistia Internacional Portugal pediu a "agentes desportivos e também políticos" que se posicionem face à situação de direitos humanos e direitos laborais dos trabalhadores migrantes no Qatar, a seis meses do arranque do Mundial de futebol. Para Paulo Fontes, diretor de comunicação e campanhas, a seis meses do início do Mundial "as reformas e avanços têm tardado" ou "não parecem estar a acontecer", conta à Lusa. "É, por isso, importantíssimo que os agentes desportivos, e não só, também políticos, compreendam a sua importância e relevância neste momento e que tragam este assunto, que tomem uma posição, também ela clara, de colocar os direitos humanos em cima da mesa, juntamente com este tema do desporto e do futebol", comenta. As mais de 15 mil pessoas que morreram entre 2010 e 2019, dados "já um bocadinho atrasados" e que podem até ser mais altos, uma figura que vai variando, mas que, segundo os relatórios mais conservadores, ascende a pelo menos 6.500 óbitos, leva a que se tema "que depois do Mundial se descubra que o tapete tem muito mais lixo debaixo do que o que se vê".

"Agora é a oportunidade, em que os olhos do mundo estão postos no Qatar, em que muitas pessoas, desde líderes políticos de todo o mundo até os fãs comuns do futebol vão estar a olhar. Agora é o momento de exigir mudanças. Depois de o Mundial passar, os holofotes saem de lá, e se as condições já são agora assim, a seguir o que acontecerá com estas pessoas?", questiona. À pergunta habitual: 'o que se pode fazer?', Paulo Fontes é taxativo. "Um exemplo do que não se pode nem deve fazer é o do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de desculpabilizar o que está a acontecer. O que se pode fazer é pressão constante, em todo o tipo de fóruns e relações com as autoridades qataris, no âmbito do futebol, e noutros fóruns. Temos seis meses para fazer acontecer o que não conseguimos na última década", alerta.