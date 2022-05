Paulo Sousa e Pedro Caixinha apuram-se para os oitavos de final da Copa Libertadores

O Flamengo, de Paulo Sousa, e o Talleres Córdoba, de Pedro Caixinha, asseguraram, na madrugada desta quarta-feira, o apuramento para os oitavos de final da Taça Libertadores.

O Flamengo venceu, em casa, o Universidad Católica, por 3-0. Marcaram Willian Arão, aos sete minutos, Éverton Ribeiro, aos 39, e Pedro, aos 90.

O Talleres empatou no terreno do Sporting Cristal, por 0-0.

A equipa de Paulo Sousa garante a vitória no Grupo H, com 13 pontos, mais cinco do que a de Pedro Caixinha, segunda classificada.

Corinthians empata e Vítor Pereira é expulso

No Grupo E, o Corinthians, de Vítor Pereira, empatou, por 1-1, no terreno do Boca Juniors, e adiou o apuramento para os oitavos de final.

Du Queiroz adiantou os brasileiros, mas Darío Benedetto empatou. Ao minuto 69, Víctor Cantillo, do Corinthians, foi expulso por empurrar um adversário, o que provocou uma confusão entre as duas equipas. Vítor Pereira foi meter-se lá no meio e também acabou por ver o cartão vermelho, tendo sido escoltado pela polícia até aos balneários.

O Corinthians, líder, passa a somar oito pontos, contra sete do Boca Juniors, segundo classificado. Em terceiro, com cinco pontos, está o Deportivo Cali. O Always Ready, último, tem quatro pontos. Significa isto que as contas do apuramento para os "oitavos" continuam em aberto.