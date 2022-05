Paulo Futre dá rosto aos cartões de sócio do Atlético de Madrid para a próxima época.

O anúncio foi feito pelo clube espanhol, esta quarta-feira. A intenção é "homenagear uma das grandes lendas" da história do Atlético. O antigo internacional português, de 56 anos, sucede a José Eulogio Gárate, antigo avançado, e Luis Aragonés, antigo jogador e treinador, como rosto dos cartões de sócio do clube.

"Não tenho palavras, estou emocionado. É outra, uma mais, grande homenagem que me faz este clube. Fantástico, as minhas grandes homenagens foram feitas pelo Atlético de Madrid. São 130 mil pessoas, 'colchoneros', puros, que vão ter este cartão, que para nós, e em especial para mim, é muito mais do que um cartão", reconhece o antigo avançado, em declarações aos canais oficiais do Atlético.

Paulo Futre representou o Atlético de Madrid durante sete temporadas, divididas em duas etapas: 1987 a 1993 e 1997/98, tendo chegado a envergar a braçadeira de capitão. Fez 2015 jogos pelo clube espanhol, com que conquistou duas Taças do Rei (1991 e 1992), e tem uma placa comemorativa no Wanda Metropolitano.