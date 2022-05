Mourinho vai disputar final “mais importante da carreira”

O treinador José Mourinho considera a final da Liga Conferência, entre Roma e Feyenoord, é a “mais importante da carreira”.

Durante o UEFA Media Open Day, o técnico luso lembrou que foi uma longa caminhada até à final que vai disputar-se em Tirana, na Albânia.

“Começámos em agosto, com muitas viagens, jogos muito difíceis fora de casa e pagámos as consequências disso mesmo na Serie A. Jogar na Europa e, depois, jogar contra equipas que tiveram uma semana para se prepararem traduz-se em perdas de pontos. Apesar de a história e o prestígio desta competição serem diferentes, esta será a final mais importante da minha carreira. Já joguei outras, mas esta será a mais importante e quero ganhá-la”, disse Mourinho.

O treinador da Roma acrescenta que o Feyenoord tem “vantagem enorme”.

“Ainda temos de jogar contra o Torino, um jogo muito importante, será difícil descansar. Já o Feyenoord terá uma semana de estágio em Portugal, mas estamos a falar de uma final e teremos de nos esquecer destes detalhes”, referiu.

Esta vai ser a quinta final europeia de José Mourinho: venceu duas com o FC Porto, uma com o Inter e outra com o Manchester United.

A final da Liga Conferência disputa-se entre Roma e Feyenoord no próximo dia 25 de maio.