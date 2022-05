Gonçalo Paciência: "Há um ano desci de divisão, agora estou numa final europeia"

Gonçalo Paciência considera que o percurso que fez no último ano, da descida de divisão com o Schalke 04 à disputa de uma final europeia com o Eintracht Frankfurt, é prova de que nunca se pode deixar de sonhar.

O avançado internacional português do Eintracht, de 27 anos, disputa, esta quarta-feira, a final da Liga Europa, frente aos escoceses do Glasgow Rangers. Em declarações à Sport TV, no palco da final, o Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Gonçalo Paciência destaca a importância de acreditar que todos os sonhos são alcançáveis.

"Há um ano desci de divisão, agora estou a lutar por uma competição europeia e por um possível acesso à Champions. É fantástico o que o futebol nos pode dar: as alegrias, os altos e baixos. O mais importante é acreditar sempre, porque aquilo que tem de ser tem muita força. Acredito muito nisso, é uma máxima que levo na minha vida", salienta.

Há três coisas com que todos os jogadores sonham, segundo Gonçalo Paciência: "Representar a seleção, jogar competições europeias e estar em finais europeias." O português prepara-se para concretizar o terceiro objetivo da lista, depois de já ter alcançado os outros dois.

"É gratificante olhar para trás, para aquilo por que tenho passado na minha carreira, e ter esta oportunidade hoje é fantástico. Poder ganhar, poder celebrar com estes adeptos, poder deixar a minha marca neste clube é algo que quero e queremos muito", sublinha o avançado.

Eintracht apostou tudo na Liga Europa



O Eintracht Frankfurt não fez um ano "tão espetacular" quanto gostaria na Bundesliga. Gonçalo Paciência admite que acabou por existir um virar de atenções para a Liga Europa a determinada altura da época:

"Saímo-nos bem. Na final, temos a oportunidade de ganhar uma taça e carimbar a presença na Liga dos Campeões. Vamos fazer tudo por isso. Este ano tem sido uma viagem fantástica. Estou muito feliz por estar aqui, estou com muita ilusão de poder jogar e espero ganhar."

Gonçalo Paciência contribuiu para a caminhada do Eintracht com dois golos - ambos ao Royal Antuérpia - e uma assistência - frente ao Olympiacos. Na final, terá o apoio do pai, Domingos, nas bancadas.



Eintracht Frankfurt e Glasgow Rangers defrontam-se na final da Liga Europa a partir das 20h00, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha. Gonçalo Paciência procura tornar-se o 13.º jogador português a vencer uma prova europeia por um clube estrangeiro.