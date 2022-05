Cinco adeptos do Eintracht Frankfurt detidos por agressões a simpatizantes do Rangers

A polícia espanhola deteve cinco adeptos do Eintracht Frankfurt por distúrbios e ataques a simpatizantes do Rangers, numa rixa em frente à catedral de Sevilha, cidade que acolhe a final da Liga Europa de futebol, esta quarta-feira.

O incidente, de acordo com o comunicado da polícia local, ocorreu à meia-noite de terça-feira, quando cerca de 200 adeptos do clube alemão atacaram apoiantes dos escoceses do Rangers, tendo sido necessária a intervenção de agentes da autoridade para resolver o tumulto.