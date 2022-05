Abel Ferreira reforça ataque

O Palmeiras, de Abel Ferreira, oficializou a contratação do avançado Miguel Merentiel.

O uruguaio, de 26 anos, chega do Defensa y Justicia, da Argentina e assina até 2026.

Merentiel disse, ao site do Palmeiras: “É algo inexplicável e impressionante. Estou muito feliz por estar no atual bicampeão da América. Vou aproveitar da melhor maneira e dar tudo por essa equipa. Para a minha carreira, é algo enorme, passei de um rival para o maior da América do Sul”.

O jogador promete “dar o máximo por esse clube”.

Miguel Merentiel levava 19 jogos, 9 golos e 3 assistências esta época no Defensa y Justicia. No ano anterior totalizou 57 jogos, 16 golos e 4 assistências.

O Palmeiras, orientado pelo técnico português, já está nos oitavos de final da Libertadores – prova que venceu nos últimos dois anos – mas é apenas nono no Brasileirão, com duas vitórias, três empates e uma derrota. O campeonato é liderado pelo Corinthians, de Vítor Pereira, com 13 pontos.

A chegada de um avançado era uma das lacunas apontadas ao plantel de Abel Ferreira. Pedro, do Flamengo, seria a primeira escolha.