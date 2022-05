Yaremchuk na seleção em tempo de guerra. "Estou muito preocupado"

Roman Yaremchuk, avançado ucraniano do Benfica, destaca a importância da seleção voltar aos relvados durante a guerra no país.



Em declarações à imprensa ucraniana à chegada ao estágio, Yaremchuk diz que a seleção tem de se focar em apurar-se para o Mundial do Qatar.

"Acho que é importante que a seleção da Ucrânia se mostre no estrangeiro. Afinal, a atenção dos adeptos estará focada em nós, por isso temos de fazer o melhor que pudermos e lembrar ao mundo que a Rússia é o agressor. E temos de apurar-nos para o Qatar", disse.

Yaremchuk está feliz por voltar à seleção e reencontrar os compatriotas, apesar de admitir continuar muito preocupado com a situação no país.

"Tivemos um reencontro muito caloroso. As emoções são positivas e o mais importante é que estamos todos bem e vivos. Treinamos em tempo de guerra, mas tenho muitos amigos que estão na linha da frente. Os meus pais estão em Lviv, falamos ao telefone quase meia hora por dia, pergunto sempre como estão as coisas. Claro que estou muito preocupado com a situação", explica.

A seleção da Ucrânia joga a meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial frente à Escócia, na quarta-feira, dia 1 de junho, às 19h45. O vencedor vai defrontar o País de Gales na final.

Yaremchuk, de 26 anos, soma 12 golos em 36 internacionalizações pela Ucrânia. Esta época, marcou nove golos em 42 jogos pelo Benfica.