Yaremchuk marcou pela seleção em amigável ao Empoli

Roman Yaremchuk, avançado do Benfica, marcou pela seleção ucraniana num amigável frente ao Empoli.

A seleção ucraniana está em estágio para o "play-off" de acesso ao Mundial. As restantes seleções ainda não estão reunidas, o que significa que a Ucrânia vai realizar jogos amigáveis frente a clubes em fim de época.

Frente aos italianos do Empoli, Yaremchuk abriu o marcador, aos 26 minutos de jogo.

A Ucrânia venceu o jogo por 3-1. Os restantes golos foram marados por Karavaev e Pikhalyonok.

A Ucrânia vai disputar a meia-final do "play-off" de acesso ao Mundial do Qatar com a Escócia. O jogo foi adiado para o fim da época devido à invasão russa.