Skrtel anuncia fim da carreira

O defesa Martin Sktrel anunciou o fim da carreira de futebolista, aos 37 anos de idade.

Em causa estão problemas físicos nas costas que obrigam o central a terminar a carreira, segundo explicou Skrtel nas redes sociais.

"Depois de 20 anos de carreira, sou forçado a anunciar que o jogo com o DAC será o último da minha carreira. Devido a um problema nas costas de longa data é impossível continuar a jogar", pode ler-se.

Skrtel arrancou carreira na Eslováquia, de onde é natural, no AS Trencin. Passou pelo Zenit e destacou-se na Premier League no Liverpool, onde jogou entre 2007 e 2016. Passou pelo Fenerbahce, Basaksehir e jogava atualmente no Spartak Trnava, do país natal.

"Obrigado a todos os clubes, treinadores, colegas de equipa e adeptos de todos os clubes por onde passei", termina a nota de Skrtel.