Liverpool vence e adia decisões do título para a última jornada

O Liverpool venceu, esta terça-feira, em casa do Southamptonm, por , e adiou a decisão do título para a última jornada.

Os "saints" começaram a vencer, com um golos aos 13 minutos de jogo. Nathan Redmond veio do corredor esquerdo numa brilhante jogada individual, puxou para dentro e rematou ao ângulo.

A equipa de Klopp, que venceu a FA Cup no último sábado, empatou ainda na primeira parte, com Minamino a rematar forte dentro da área, aos 27 minutos de jogo. A assistência foi do português Diogo Jota.

Matip deu a volta ao marcador já na segunda parte, aos 67 minutos de jogo. De cabeça, o central desviou um canto para o golo da vitória do Liverpool.

Jurgen Klopp poupou praticamente a equipa toda. Luis Díaz, Henderson, Keita, Robertson e Thiago ficaram no banco, Salah e Van Dijk ficaram de fora por lesão.

O Manchester City confirmaria o título hoje caso o Liverpool perdesse, mas as decisões ficam para a última jornada. Os "citizens" são líderes com 90 pontos, mais um do que o Liverpool. O City recebe o Aston Villa na última jornada, enquanto que o Liverpool joga também em casa com o Wolverhampton de Bruno Lage.

Em caso de empate pontual, o primeiro critério de desempate é a difereça de golos, que o Manchester City leva vantagem, de 72, enquanto que a do Liverpool é de 66.