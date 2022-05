Di María tem acordo para trocar o PSG pela Juventus

Ángel Di María tem acordo para trocar o Paris Saint-Germain pela Juventus no final da época, após terminar contrato com os franceses.

De acordo com o jornalista francês Hadrien Grenier, da "Goal France", o médio e avançado internacional argentino, de 34 anos, ex-Benfica, vai assinar por uma época com os italianos, com mais um ano de opção.

Di María chegou a ser associado a um possível regresso ao Benfica, no entanto, o destino do extremo deve mesmo ser o campeonato italiano.

Contratado ao Manchester United por 63 milhões de euros, em 2015, Di María prepara-se para terminar uma ligação de sete anos ao PSG. Tem 92 golos e 118 assistências em 294 jogos pelo campeão francês. Esta temporada, registou quatro golos e sete assistências em 25 jogos.

Di María foi lançado no futebol profissional no Rosario Central, da Argentina, antes de rumar ao Benfica em 2007. Três anos depois, foi vendido ao Real Madrid por 33 milhões de euros. Em 2014, mudou-se para o Manchester United, porém, não conseguiu adaptar-se e, na época seguinte, seguiu viagem para o PSG, onde ficou até hoje.