Ten Hag quer contar com o "gigante" Cristiano Ronaldo no Manchester United

Erik Ten Hag quer contar com Cristiano Ronaldo no Manchester United.

Em declarações aos jornalistas, no domingo, após o último jogo ao comando do Ajax, o treinador neerlandês assumiu que, a partir desta segunda-feira, o foco estará no Manchester United e que terá de "analisar as coisas a fundo". Uma coisa é certa: "existem muitos bons jogadores" no clube inglês e há um de que Ten Hag não abdica para a próxima época.

"Ronaldo é gigante, por tudo o que já mostrou, e acredito que continue muito ambicioso. Claro que gostaria de contar com ele. Tem sido muito importante para o Manchester United durante este ano e continua a conseguir grandes números", elogiou o futuro treinador do United.



A uma jornada do final da Premier League, Cristiano Ronaldo leva 24 golos e três assistências em 38 jogos pelo Manchester United. O internacional português terminará a próxima época com 38 anos.